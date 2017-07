La télé adapte un roman du normand Michel Bussi

Une mini-série est en préparation pour la télévision, basée sur l'un des romans de l'écrivain normand Michel Bussi. Le tournage aura lieu en Normandie à l'automne et la production cherche à boucler le casting.

"Maman a tort", c'est l'histoire d'un petit garçon qui prétend que sa maman n'est pas sa vraie maman. Le roman de Michel Bussi, sorti en 2015, va être adapté pour la télévision, sous la forme d'une mini-série de 6 épisodes de 52 minutes. Le tournage, entre mi-septembre et mi-octobre, aura lieu au Havre et à Deauville sur les lieux même de l'action du livre. La production cherche à compléter son équipe. Deux autres romans de l'écrivain normand vont être adapté pour le petit écran, "Le temps est assassin" et "Un avion sans elle"

Casting

Dans le cadre du tournage de la série policière "Maman a tort" pour France 2, adaptée du roman de Michel Bussi et réalisée par François Velle (productions MFP & France Télévisions) qui se déroulera de mi-septembre à fin octobre au Havre, nous cherchons :

- La doublure jeu d'un des personnages principaux, Malone. Il s'agit d'un garçon entre 6 et 7 ans, blond ou châtain clair, aux yeux bleus, et aux cheveux pas trop courts, plutôt posé, pouvant faire preuve de concentration et d'une écoute attentive, et correspondant aux mensurations suivantes

19 kg

114 cm

pointure 30/31

et s’habillant en 7ans pour les pantalons 7/8 ans pour les hauts

- une fillette de 7 ans pour une journée de figuration, avec ses parents,

- un-e professeur des écoles retraité-e pour faire l'école aux enfants lors du tournage

- un-e psychologue pour enfants pour 1 ou 2 séances par semaine

Merci d'envoyer un mail sans tarder à cette adresse : gabrielle.films@gmail.com

en m'indiquant le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, de l'enfant, ainsi que l'adresse postale, une adresse mail valide, et le numéro de téléphone portable et fixe des deux parents + une photo portrait et une photo en pied récentes de l'enfant + sa taille, son poids, sa pointure et ses tailles de vêtements.

Sans ces éléments, votre demande ne pourra être traitée. D'avance merci.

Pour le professeur des écoles et le psychologue, merci d'envoyer un CV et vos coordonnés complètes en confirmant votre disponibilité entre mi-septembre et fin octobre.