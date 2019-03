La TNT change ses fréquences ce mardi dans l'ex-Basse-Normandie

Plus de 60% de la population de la Normandie est dépendante de la réception Hertzienne et de la bonne vieille antenne râteau

Caen, France

Depuis octobre 2017, les fréquences de la TNT sont modifiées en France. Ce redéploiement vise à libérer des fréquences audiovisuelles vers le très haut débit et notamment les besoins liés aux portables.

C'est au tour de l'ancienne Basse-Normandie de changer ses fréquences ce mardi (avec la Bretagne).

Cela ne va rien changer à la qualité de votre réception mais elle va nécessiter de relancer la recherche des chaînes de votre télé si vous ne la recevez pas par une Box Internet.

Libérer des fréquences pour le très haut débit

En Normandie, la majeure partie des téléspectateurs (64,7%) dépendent de la réception hertzienne et de la bonne vieille antenne râteau.

Dans l'ancienne Basse-Normandie, ce sont près de 730.000 personnes qui sont concernées dont près de la moitié pour le Calvados (350.000).

Suivant les endroits, ce sont de cinq à quinze chaînes qui pourraient disparaître et nécessiter de les rechercher à nouveau.

A Caen par exemple, ce sont les chaînes récentes comme l'équipe, RMC Découverte ou TF1 série films qui seront à rechercher.

A Lisieux, ce sont les chaînes publiques et les chaînes du groupe M6 mais c'est le nord du Cotentin et la région de Cherbourg qui aura le plus grand nombre de chaînes impactées.

Vous n'êtes pas concernés si vous recevez la télé par une Box

Pour les antennes communes, les prisons, hôpitaux et syndics de copropriété ont été contactés et alertés en amont pour préparer le changement de fréquence.

Si ce mardi matin, vous constatez la disparition d'une ou plusieurs chaînes, il vous suffira de relancer leur recherche. Si vous dépendez d'une antenne-relai secondaire, le délai peut être un peu plus long prévient cependant l'agence nationale des fréquences.

Il vous suffit juste de relancer la recherche des chaînes

Si vous n'arrivez pas à effectuer la recherche, un tutoriel est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou en appelant le 09.70.818.818 (Prix d'un appel local non surtaxé).