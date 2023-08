La tour d'Assas quartier la Paillade à Montpellier transformée en plateau de tournage pour un dernier hommage

Un tournage est en court au 22ème et dernier étage de la tour d'Assas, dans le quartier populaire de la Paillade à Montpellier. "Là où les Maux sont" est une fiction inspirée de la vie des habitants de la tour et du quartier. Le court-métrage raconte l'histoire de Saïna, qui emménage dans la tour d'Assas en 1972, et que l'on suit de ses 7 ans à ses 57 ans à travers ses histoires d'amour, d'amitié, de joie et de deuil. Du 20 août au 29 août, le tournage a mobilisé une équipe de 37 personnes, une vingtaine de comédiens et une quarantaine de figurants, originaires de Montpellier et de toute la France.

"Je travaillais depuis deux ans dans le quartier, j'avais voulu dès mon arrivée faire un film sur cet endroit que je trouve fascinant et beaucoup plus positif que ce que disent les gens dans le centre-ville", explique Rebecca Gallon. Le duo de réalisateurs constitué par Rebecca Gallon et Yassine Aïssaoui a répondu à l'appel à projet "permis d'imaginer" du bailleur social Altémed visant à célébrer l'histoire de la tour par des projets artistiques et culturels.

Les trois comédiennes en pleines retouches. Les réalisateurs Rebecca Gallon et Yassine Aïssaoui (à droite). - Justine Favre

Une peinture au plus proche de la réalité des habitants

Le scénario est le fruit d'un important travail de documentation. Les deux réalisateurs ont rencontré des habitants, consulté les archives départementales. Les acteurs ont pu s'inspirer des interviews et films pour travailler leur rôle. "On a appris par nos recherches que c'était incroyablement humain et chaleureux la vie ici. Quand les gens ne mangeaient pas à leur faim, tous les voisins cuisinaient. Pendant les matchs à la Mosson, les gens venaient voir le regarder depuis les étages. Quand il y avait un mariage, tous les gens fêtaient, ouvraient leurs appartements. Les gens disaient que c'était un village vertical. Il y a un lien entre les habitants de la tour qui est très fort", raconte Yassine Aïssaoui.

Le film n'est pas un documentaire. Mais toutes les histoires et anecdotes sont inspirées de faits réels. "On n'a pas grandit ici et on ne voulait pas arriver avec une image fantasmée ou stigmatisée du quartier. On voulait rester le plus proche possible de la réalité", témoigne Rebecca Gallon. "Ce qui reste marqué c'est le jour de leur mariage, la naissance de leur enfant, plus qu'une dispute entre des gangs en bas de l'immeuble", poursuit Yassine Aïssaoui.*

Le duo a voulu donner une image plus positive du quartier, loin des histoires de drogues, d'armes habituellement représentées. "On aimerait que les gens se rendent compte que ce quartier est vraiment riche, et moins triste et morne que certains le pensent. La Paillade pour nous c'est un quartier riche en partage, en expérience, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de violences, de drogues, mais il y a tellement plus !".

Les deux réalisateurs voulaient aussi proposer une autre vision de femmes voilées, souvent représentées de manière négative. A l'écran, les trois personnages principaux sont des femmes, et deux sont voilées. Des femmes qui s'amusent, qui aiment,...

Dans ce portrait qui se veut fidèle, les conditions de vie difficiles dans la tour sont aussi portées à l'écran, comme les pannes d'ascenseurs. "C'était une heure d'attente pour faire descendre toutes les familles et qu'ils puissent emmener leurs enfants à l'école", rapporte Yassine. L'équipe a par exemple été marquée par la rencontre avec un habitant en fauteuil roulant, qui leur a raconté être resté bloqué un mois dans son appartement sans pouvoir en sortir. Un vécu intégré par les réalisateurs dans le scénario.

Un film par et pour les habitants

Les habitants ont été associés au projet. Certains ont apporté des meubles pour les décors. "On frôle la réalité parce qu'on a intégré des éléments qui appartenaient vraiment aux habitants", se réjouit Thomas Arnaud, chef décorateur. D'autres sont venus voir à quoi ressemble le plateau. Plusieurs figurants sont des habitants de la Paillade. C'est par exemple un des gardiens de la tour, qui a joué son propre rôle dans le film. "Comme la tour pour moi c'est un monument, j'ai voulu laisser un petit souvenir. Les gens du quartier attendent ce film", confit-t-il. Ce témoin privilégié a aussi partagé ses nombreux souvenirs de la tour avec les réalisateurs. L'équipe collabore également avec des associations du quartier, comme La Costumotek qui a fournit les 90 costumes du film. "On est très heureux de la collaboration avec les habitants de la Paillade. C'était très important pour nous", se félicite Rebecca.

"Si les personnes qu'on a rencontrées sont touchées par ce film, on aura réussi. Tout le reste c'est du bonus", assure Rebecca.

La priorité des réalisateurs est de montrer le film à la Paillade. Une projection est prévue fin octobre. Le projet est aussi d'envoyer leur film dans des festivals de court-métrage. "On aimerait bien qu'il puisse vivre en dehors de l'Occitanie et montrer l'histoire du quartier de la Paillade qui est emblématique de la ville de Montpellier", explique Yassine.

Sur le plateau, l'équipe rassemble des passionnés. Le groupe s'est constitué au grès de rencontres. Les réalisateurs ont aussi fait appel à de nouvelles personnes, pour s'enrichir de nouvelles expériences. Beaucoup sont aussi là pour la vocation sociale du projet raconte. "On est là pour le projet. Le sujet est tellement grand que même si on est fatigués en fin de journée, on a du mal à se dire que c'est compliqué. C'est tellement beau de pouvoir rendre honneur à cette histoire que l'ambiance est toujours belle", se réjouissent les deux réalisateurs. Leur projet a été soutenu par Altémed, la ville, la métropole, le département et la région, et cherche encore des financements.

L'équipe du tournage de "Là où les maux sont" compte 38 personnes, originaires de Montpellier et de toute la France. © Radio France - Lisa Villy

Un grand travail de décoration

La tour d'Assas est le principal décor du film, tourné dans trois appartements refaits à neuf. "C'est très excitant de pouvoir redonner vie à la tour, remoderniser les appartements et imaginer à quoi ils ressemblaient quand il y avait des familles. C'est fort, on laisse la tour avec une dernière note positive", se réjouit Rebecca.

Réalisateurs et acteurs se réjouissent d'avoir bénéficié de ce studio ancré dans le réel. "Ca nous a permis d'être en immersion et de mieux nous mettre dans les conditions de l'époque", explique Yasmina Talibi, qui sort de l'ascenseur où elle vient de passer plusieurs heures à jouer une scène où elle reste bloquée avec son frère.

Pour les décorateurs, rénover les lieux a été un sacré défi. En six jours, ils ont dû refaire à neuf des appartements délabrés. "On est arrivés dans des lieux tagués, le plafond s'effritait, il y avait de la moisissure sur les mur, donc on a dû tout refaire pour redonner vie. Il n'y avait pas de portes, pas de fenêtres. On a refait la tapisserie, les peintures, les joints de carrelage, les sols", se rappelle Thomas Arnaud. Pour l'ameublement, l'équipe s'est documentée pour définir les différentes époques du film. "On a fait un travail d'archive sur les photos des habitants, étudiés certains appartements qu'il reste pour s'empeigner des couleurs, des meubles restant", explique le chef décorateur.

Le décor en cours de création d'une scène de mariage dans un appartement refait à neuf du 22ème étage de la tour Assas © Radio France - Lisa Villy

La tour d'Assas sera détruite progressivement à partir de septembre. La démolition durera deux ans.

