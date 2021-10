La tour Eiffel, le célèbre monument conçu par l'Alsacien Maurice Koechlin

Ce mardi à 19 heures sort en avant-première et projection privée à Mulhouse, au Kinépolis, le film Eiffel avec Romain Duris. Un long-métrage qui retrace la vie de l'ingénieur dijonnais Gustave Eiffel qui a construit la tour la plus célèbre du monde. Or ce que l'on sait moins, c'est que cette tour a été imaginée par .... un alsacien! Maurice Koechlin, né à Buhl en 1856. Il a fait ses études secondaires à Mulhouse et a ensuite intégré l'entreprise fondée par Gustave Eiffel en tant qu'ingénieur.

Les premiers plans ne plaisent pas du tout à Eiffel

En 1884 Gustave Eiffel demande à Maurice Koechlin une idée pour l'exposition universelle de Paris qui aura lieu 5 ans plus tard. L'ingénieur haut-rhinois dessine alors les premiers plans d'un pylône de 300 mètres de hauteur. Eiffel n'aime pas du tout. Maurice Koechlin va donc voir un architecte qui habille et transforme ses plans en monument. Gustave Eiffel est alors conquis. La tour Eiffel est née.

La participation de l'Alsacien est très peu évoquée dans le film

Dans le film Eiffel la participation de l'Alsacien n'est évoquée que très partiellement. Il y a aussi plusieurs imprécisions prévient Jean-David Koechlin, l'arrière petit-fils de l'ingénieur: "C'est une histoire d'amour inventée. Ce n'est absolument pas par amour que la tour a pris la forme d'un A et le projet initial a toujours été de 300 mètres".

La sortie du film permet donc à la famille Koechlin de raconter la véritable histoire de la naissance de la tour Eiffel et de rappeler ses origines alsaciennes.