La tour Florie-Richard de Beaurepaire parmi les 100 monuments de la nouvelle sélection de la mission Bern

Roulement de tambour.... Et c'est donc la tour Florie-Richard de Beaurepaire qui, après l'église de Châbons l'an passé, pourra bénéficier cette année en Isère des fonds issus du prochain loto spécial patrimoine. La mission Bern a donné la liste des 100 sites retenus en France ce lundi.

Un monument du XIVe siècle

Une aubaine pour cette Tour du XIVe siècle qui a été le premier bâtiment de la ville. Un immeuble construit en galets et qui a souffert évidemment du (long) temps passé. La mairie veut en faire un lieu d'exposition consacré à une autre particularité beaurepairoise : l'électrification précoce de la ville dès 1886.

"L'investissement financier est lourd donc [...] c'est une vraie satisfaction" - Yannick Paque, maire de Beaurepaire

"Au delà de la fierté, explique le maire de Beaurepaire Yannick Paque, c'est vraiment une satisfaction que le loto du patrimoine de la fondation Stéphane Bern reconnaisse vraiment l'attachement et l'investissement des habitants du territoire à cette tour Florie-Richard [...] C'est vraiment un emblème de territoire". Evidemment le "plus" financier est aussi très important : "l'investissement financier est lourd donc [...] c'est une vraie satisfaction en matière financière. Les finances d'une commune ne sont pas à rallonge ou élastiques. On a fait un choix, il est validé dans les budgets. Les travaux vont démarrer normalement fin octobre début novembre, pour une restitution au printemps 2023".

L'an dernier l'église de Châbons avait bénéficié de 305.000 euros.