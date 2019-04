La tour Perret à Grenoble analysée avant d'être restaurée

Grenoble, France

C'est une monument emblématique de Grenoble, construit en 1925, un modèle des premières architectures béton, que la ville veut restaurer d'ici 2022. La tour Perret, parc Paul Mistral, à l'abandon ou presque depuis des années et qui perd régulièrement des fragments de façade, va faire l'objet d'un plan de 8 millions d'euros qui commence cette semaine par des analyses.

Épaufrures et fissures à l'extérieur

Le bureau Setec Lerm de Lyon - avec l'aide de l'entreprise de travail en hauteur VTA d'Echirolles - pratique des carottages peu profonds mais qui vont permettre selon Arnaud Therasse, du cabinet Setec, de "détecter des activités de corrosion" qui auraient essentiellement pour cause "les pollutions" qui entourent l'ouvrage. "Le béton armé vieillit mal, explique le spécialiste, on peut voir que l'activité de corrosion dans le béton fait gonfler les aciers et provoque des épaufrures et des fissures qui fragilisent la structure et qu'il faut traiter". L'analyse précise de la corrosion va permettre de traiter mieux ce qui nécessite de l'être et de le faire de la façon la plus précise possible.

A l'intérieur une structure qui apparaît "relativement saine"

Un chantier "modèle" pour la conseillère municipale grenobloise déléguée au patrimoine historique Martine Jullian. "C'est tout à fait capital pour connaître mieux le béton de la tour Perret mais aussi pour en tirer des enseignements pour d'autres bétons et d'autres bâtiments [...] L'enjeu c'est la restauration des bétons au sens large". Des matériaux qui ont bien changé depuis 1925 mais malgré tout ce dernier a plutôt bien résisté selon les premiers constats d'Arnaud Therasse : "de prime abord il y a eu une activité de corrosion certaine surtout sur la partie extérieure, surtout sur la face ouest qui est sans doute plus affectée par les pluies, par contre à l'intérieur la structure apparaît relativement saine".

De quoi espérer peut-être tenir l'enveloppe de 8 millions d'euros dont la ville de Grenoble ne compte prendre en charge "que" 1 à 2 millions avec le jeu des participations (Etat, Département, Région...), un appel au mécénat et une souscription populaire.