La tour Perret souffle ses 70 bougies : qu'en pensent les Amiénois ?

Quand on arrive en gare d'Amiens, c'est la première chose que l'on voit. Imaginée par Auguste Perret au début des années 40, la construction de la tour débute en 1949 et se terminera trois ans plus tard. Une tour qui a connu quelques changement en 70 ans. La verrière notamment qui avait fait beaucoup débat dans les années 90. Celle ci continue aujourd'hui de diviser les Amiénois.

Car oui, il y a débat. Certains Amiénois sont subjugués par l'esthétisme de la tour et ceux qui pensent qu'elle mériterait "une petite remise à niveau parce que là, elle rouille", selon Lucie.

La vue depuis le 15ème étage de la tour © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Certains en sont fans comme Jean-Marie qui la prend en photo régulièrement. "Ça fait 15 ans que j'habite Amiens, je la trouve toujours aussi jolie". D'autres comme Joséphine, expriment le même avis, mais sous certaines conditions. "Elle est très belle la nuit lorsqu'elle s'illumine. En journée, c'est vrai qu'elle laisse à désirer", dit-elle.

C'est moche maintenant

D'autres ne sont pas du tout réceptifs à l'esthétique du monument comme Rémi. "A l'époque c'était superbe, innovateur. Aujourd'hui, c'est moche", tranche t-il.

"On redécouvre la tour à travers les yeux des gens"

Si la tour contient principalement des habitations, certains y travaillent également. Au 4ème étage, l'agence évènementielle Infinity y a établi ses quartiers en 2016. "La première fois qu'on y entre, ça fait quelque chose, dans un lieu historique de la ville. Après on s'y habitue forcément", concède Alexandre, un salarié de l'agence. "Ce qui est bien, c'est qu'on redécouvre en permanence. Lorsqu'une personne vient dans nos locaux pour la première fois, on redécouvre la tour à travers ses yeux", note-il encore.

Steve, un autre salarié, ne tarit pas non plus d'éloges sur la tour. "Il ne faut pas oublier que c'est l'un des premiers gratte-ciel en France. Elle fait partie du patrimoine historique d'Amiens", conclut-il.