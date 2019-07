La tour Saint-Nicolas réouvre ce jeudi 25 juillet

La Rochelle, France

La tour Saint-Nicolas du port de La Rochelle réouvre ce jeudi 25 juillet à 10h. Elle était fermée depuis début mars. En cause une structure trop fragile due notamment à l'érosion par la mer. Des travaux de stabilisation et de consolidation ont donc été effectués. Ils ont pris fin le 21 juin. La tour Saint-Nicolas était depuis sous surveillance. Désormais plus solide, elle pourra donc accueillir de nouveau des visiteurs dès ce jeudi.