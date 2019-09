La Touraine aime LAFESSE et c'est pas un canular ! La preuve ce lundi

Germaine Ledoux débarque sur France Bleu Touraine ce lundi à 7h40 et 18h10. "La Touraine aime LAFESSE", c'est la nouvelle chronique de Jean Yves Lafesse et le grand retour de Germaine à la radio.

Indre-et-Loire, France

La Touraine aime LAFESSE et Germaine Ledoux s'intéresse de près aux Tourangeaux. Le matin à 7h40 et le soir à 18h10 elle décortique et croque l'info en Touraine avec malice. Miss France 1936, 1937,38, femme libre accomplie, un peu pliée aussi, Germaine Ledoux est enfin de retour à la radio. Après des décennies de canulars, de caméras dans la rue, d'impostures, un peu obsédée, un poil déjantée, ou l'inverse, avec Jean Yves Lafesse Germaine est toujours prête à tout. Le duo infernal est en direct tous les matins sur France Bleu Touraine à 7h40 (rediffusion à 18h10).