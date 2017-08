La Touraine et tout le monde de la culture rendent hommage à Gonzague Saint-Bris

Énormément d'hommages après la tragique disparition de Gonzague-St-Bris ce mardi. Du chef de l'Etat à Stéphane Bern en passant par Frédéric Mitterrand, tous saluent le romancier, l'homme de passion si attachant et le brillant conteur d'histoires.

Gonzague Saint-Bris était bien plus qu'un écrivain et journaliste né à Loches en 1948. Il était un formidable ambassadeur de la Touraine. Connu et reconnu dans les milieux littéraires et parisiens, sa brutale disparition a suscité énormément de réactions.

A commencer par l'Elysée. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a salué dans un communiqué un homme qui "était à la fois un passionné et un passeur" et qui "n'a eu de cesse de mettre en lumière la singularité et le génie de notre pays".

Figure de proue des nouveaux romantiques, Gonzague Saint-Bris lance ce mouvement littéraire avec Frédéric Mitterrand et Patrick Poivre d'Arvor. L'ancien ministre de la culture parle d'un éternel adolescent, irrésistiblement attachant.

Sous ces airs un peu provoquant et narcissique, c'était quelqu'un d'une très grande générosité. Quand on connaissait Gonzague St-Bris, on l'appréciait, c'était évident" Frédéric Mitterrand

Quant à l'ancien présentateur du 20h, grand écrivain, PPDA était devenu l'ami d'un grand passionné de littérature. Mais un passionné qui voulait la faire connaître au plus grand nombre. C'était le pari fou mais réussi de la Forêt des livres. Festival créé en 1995 à Chanceaux-près-Loches et devenu aujourd'hui un incontournable de la rentrée littéraire.

Un grand passionné d'histoire

Gonzague Saint-Bris était régulièrement invité dans Secrets d'histoire, l'émission de Stéphane Bern. L'animateur télé en était devenu l"un de ses grands amis au point même de devenir le parrain de la ville de Loches.