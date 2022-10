La tournée mondiale de Depeche Mode passera par Bordeaux en mai 2023

Le groupe britannique Depeche Mode, pionnier de la pop synthétique, va sortir en 2023 un nouvel album, suivi d'une tournée mondiale, la première depuis cinq ans. Une tournée qui passera par Bordeaux le 31 mai 2023, au stade Matmut Atlantique, avant Lille et Paris en juin et Lyon en juillet.

Des billets seront mis en prévente le 10 octobre à partir de 10h sur livenation, la mise en vente générale ce sera le mardi 11 octobre à 10h.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Intitulé "Memento Mori", ce 15e album studio devrait sortir en mars prochain, a annoncé ce mardi à Berlin le chanteur du groupe Dave Gahan.

Plus de 100 millions de disques vendus dans le monde

Inspiré à la fois par la pandémie et par la perte de Fletcher, décédé en mai dernier à 60 ans, l'album précèdera une tournée, la 19e du groupe, qui débutera en mars en Californie, à Sacramento. "Nous avons l'occasion de faire de la musique et de la jouer pour vous, en espérant vous apporter un sentiment de joie et de solidarité, à notre petite échelle, dans un monde qui semble constamment en proie à une certaine forme d'agitation", a expliqué Gahan lors d'une conférence de presse.

Le groupe britannique avait inauguré en janvier 2018 la scène de Bordeaux Métropole Arena.

Depeche Mode a vendu plus de cent millions de disques dans le monde. Parmi ses plus grands hits, "Just can't get enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again", ou "Walking in my Shoes".