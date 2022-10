La tournée des marchés France Bleu à Château-Gontier-sur-Mayenne le 20 octobre

La tournée France Bleu des marchés a pour ambition première de mettre en avant les circuits courts et les savoir-faire locaux. Après Ernée en mars dernier, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne accueillera cette opération le jeudi 20 octobre prochain. L’émission sera réalisée en direct de 9h à 11h, parvis de la salle des fêtes.

ⓘ Publicité

C’est Bruno Emery, le chef du restaurant l’Aquarelle à Saint-Fort, qui devra relever le défi suivant : préparer un repas entrée-plat-dessert pour 6 personnes avec un budget de 30 euros, et les produits qu’il aura achetés sur le marché le matin même.

"Cette opération de valorisation des circuits courts et des savoir-faire locaux permettra d’animer notre marché hebdomadaire du jeudi, le public pouvant suivre la préparation du déjeuner et même déguster ce que le chef aura concocté" explique Marie-Line Dasse, adjointe chargée du commerce et de l'artisanat.