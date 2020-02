La Tournée des Neiges à la station de Barèges

La Tournée des neiges se poursuit sur France Bleu Béarn et Bigorre. Nouvelle étape sur les pentes (et dans le village) de Barèges pour découvrir de nombreux bons plans.

La station de Barèges offre du ski... et de bons plans dans le village !

Barèges, France

A dix minutes du centre-ville de Barèges, le téléphérique du Tournaboup vous offre un accès direct vers les pistes de la station de ski de Barèges, et de son versant de La Mongie, autour du mythique Tourmalet. Un spot idéal pour profiter d’un vaste parking accessible en quelques pas depuis les pistes de ski… et inversement.

Les vallées de Gavarnie offre un espace naturel idéal pour allier le charme de la neige et de ses différentes glisses, mais aussi le plaisir d’un village calme et accueillant où les commerçants longent la rue principal, en direction de l’espace thermal et thermoludique.

Mais vous n’hésiterez pas à vous attabler le temps d’un repas ou d’un goûter dans les restaurants et salons de thé qui jalonneront votre parcours.

Le Salon de Thé Martine à la Montagne Copier

Delphine Lafon, de l'Office de tourisme, dévoile les atouts de Barèges Copier

A la découverte des Thermes de Barèges Copier

Fanny présente le bar restaurant "Le Bistrot" à Barèges Copier

Nathalie est le sourire des remontées mécaniques à Barèges Copier

Avec Benat, à la billetterie et au Point info de la station de Barèges. Copier