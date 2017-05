La tradition ça a du bon: depuis quelques jours Semur-en-Auxois vit au rythme des Fêtes de la Bague!

C'est un évènement incontournable chaque printemps et cela fait bientôt 380 ans que cela dure! Depuis le 24 mai dernier et jusqu'au 5 juin prochain, la jolie petite cité médiévale de Semur-en-Auxois vit au rythme des 379es "Fêtes de la Bague".

Avant le grand feu d'artifice, qui est l'un des temps fort de cette manifestation historique, dimanche 4 juin à 22h30 plaine de la Saussiotte. Le moment très attendu -comme chaque année- c'est évidemment la course de la Bague, qui est historiquement, la plus vieille course de chevaux de France! Elle doit avoir lieu ce mercredi 31 mai à 16h cours Général-de-Gaulle. En attendant petits et grands peuvent profiter de la grande fête foraine sur l'Esplanade Saint-Exupéry. Une quarantaine de familles de forains venues de toute la France sont présentes avec toutes sortes de manèges (manèges à sensation, manèges enfantins, manèges adultes) et bien sûr avec toute la restauration que l'on trouve habituellement dans ces fêtes: "barbe à papa", gaufres et autres pommes d'amour! Les Semurois sont très attachés à la présence de ces rois de la fête.

Corinne et sa fille Lisa, 8 ans, viennent d'Avallon pour faire du manège à Semur, il faut dire que cette fête est très réputée dans la région © Radio France - Thomas Nougaillon

Et à certains de leurs manèges, comme cette mythique chenille: "l'Himalaya". Hyper connu des Semurois et des Semuroises "l'Himalaya" est tout simplement le plus vieux manège présent à ces fêtes de la Bague... Il appartient à David Dupont "l'Himalaya est dans la famille depuis 1961, c'est mon grand-père qui l'a acheté aux frères Poirot, des Forains Vosgiens... Ce sont eux qui avaient construit ce manège avec des pièces récupérées de la Seconde Guerre-Mondiale! Cela fait une bonne cinquantaine d'années que l'Himalaya est présent à Semur, il y a des gens qui se sont rencontrés là, c'est sympa et il y a tout un tas de choses de ce genre qui découlent de cette longévité".

Jordan Drouhin (tout à droite) est le propriétaire des auto tamponneuses de la fête de Semur, son fils, 4 ans sera le futur patron du manège dit-il! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces Fêtes de la Bague attirent un large public venu de Côte-d'Or et même de l'Yonne. Pour le 31 mai, jour de la mythique course de chevaux, on estime qu'il y a selon les années et selon le jour où cela tombe dans la semaine entre 20 et 40 mille spectateurs! Quant à la fête foraine, en 13 jours ce sont -à peu près- 10 à 12 mille personnes qui la fréquentent. Organiser ces Fêtes de la Bague coûte environ 25 mille euros à la municipalité de Semur, la mairie estime qu'elles lui rapportent 15 à 18 mille euros. La perte est donc minime.

Un petit tour d'auto tampons comme si vous y étiez! © Radio France - Thomas Nougaillon

La nouveauté cette année, "l'ejection seat", une attraction à couper le souffle qui vous propulse à 55 mètres de hauteur avec une force de 5 jets! Très impressionnant paraît-il. © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour toute info sur cette 379e édition de la Fête de la Bague de Semur-en-Auxois contactez la mairie au 03 80 97 01 11 ou consultez le site internet www.ville-semur-en-auxois.fr