La descente des motards de retour

Annulée l'an dernier pour cause de pandémie, la 48e édition de la descente des motards aura bien lieu cette année à Fécamp. Les spectateurs devront porter un masque, et ils seront certainement moins nombreux que d'habitude.

Plusieurs centaines, voire milliers de motard, descendront la Côte de la Vierge jusqu'au Port de Fécamp, le 13 juillet 2021. La course, annulée l'an dernier à cause du Covid, est maintenue. Toutefois, les mesures sanitaires sont renforcées, comme le détaille Pierre Aubry, premier adjoint au maire de Fécamp, en charge de la culture et de la sécurité :

"La sous-préfecture nous impose le port du masque obligatoire sur l'ensemble du parcours. Les gens qui se rendront sur la Descente des motards, en plus d'un ciré et d'un parapluie, devront porter un masque. En revanche, on ne nous a pas parlé de jauge pour le moment."

4 kilomètres de barrières

Le protocole de sécurité lui, reste inchangé : "Il y aura des marqueurs qui bloquent chaque carrefour et qui les sécurisent, ainsi que deux points de rupture sur le circuit pour laisser passer les véhicules de secours en cas de besoin, détaille Monsieur Aubry. Et puis un barriérage complet sur l'ensemble du parcours, comme tous les ans."

L'adjoint au maire s'attend à un évènement plus confidentiel : "Habituellement, il y a des gens qui viennent de Belgique ou d'un peu plus loin. A cause du covid et de la météo, on risque d'avoir beaucoup moins de monde."

En 2019, la course avait attiré 20 000 spectateurs.