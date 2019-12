La traditionnelle fête foraine de Limoges a pris ses quartiers d'hiver au champ de juillet

Depuis ce week-end, la fête foraine a ouvert ses portes au Champ de Juillet à Limoges mais la pluie est au rendez-vous. Ce dimanche, des curieux sont quand même venus profiter des attractions et notamment des nouveautés.

C'est un moment attendu par petits et grands en fin d'année, pas l'arrivée du père noël, non, mais l'installation des manèges sur le champ de Juillet à Limoges. La traditionnelle fête foraine a ouvert ses portes ce samedi mais la météo est capricieuse pour ce premier week-end d'ouverture. Des curieux, petits et grands, en famille ou entre amis sont quand même venus découvrir les 70 manèges présents jusqu'au 5 janvier prochain.

Le New-King est l'une des nouveautés proposées. Le manège est sortie d'usine en Italie cette année. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" Dans les nouveautés nous avons le New King, qui est un nouveau manège qui a 8 mois, il y a aussi le King Labyrinthe, mon manège qui est aussi une nouveauté que j'ai depuis le mois d'août et le Techno Power, un manège qui a 6 mois et qui dispose des nouveaux jeux de lumières, magnifique à voir la nuit !" explique Jefferson Bouillon, l'un des co-organisateurs de la fête foraine.

Le King Labyrinthe est lui aussi une nouveauté, où vous serez acceuillis par le célèbre Jack Sparrow. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des nouveautés pour les amateurs de sensations fortes mais pas seulement puisque le traditionnel train-fantôme, ou encore le miroir de glace sont encore et toujours là, mais eux aussi renouvelés.

Pour les moins téméraires, il est toujours possible de faire un petit tour de train-fantôme en famille ou entre amis! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce dimanche malgré la pluie les limougeauds ont répondu présents pour ce premier week-end d'ouverture, les plus curieux ont testé les attractions à sensations fortes tandis que beaucoup ont préféré jouer sur les machines à sous, les machines à pinces ou bien se réchauffer avec des chichis, des crêpes et des gaufres.