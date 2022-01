La Transbaie 2022 annulée

Pour la 3ème année consécutive la course à pied entre Saint-Valéry et Le Crotoy en baie de Somme est annulée. Elle devait avoir lieu le 19 juin.

Les organisateurs de la Tranbaie ont décidé pour la 3ème année de suite d'annuler la course à pied entre Saint Valéry et Le Crotoy. Ils l'annoncent sur leur site internet transbaie.com. L'épreuve devait avoir lieu le 19 juin, mais Denis Courtois, le créateur de la course explique sur France Bleu Picardie :"qu'il est hors de question de lancer un truc et d'organiser une éventuelle annulation".

Denis Courtois estime que les conditions ne sont pas réunies pour préparer l'évènement dans de bonnes conditions avec les autorités : " ils ont déjà trop de travail, on ne va pas les ennuyer avec çà" . Denis Courtois souhaite par ailleurs que l'organisation de la Transbaie reste un plaisir pour les bénévoles, ce qui semble compliqué avec la crise sanitaire.