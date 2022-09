"Quelques surprises" pour la 17e édition du festival du livre gourmand de Périgueux

"Il y aura quelques surprises" annonce d'emblée Rodolphe Delcros, le maire adjoint chargé de la culture à Périgueux. Pour cette 17e édition du festival du livre gourmand de Périgueux (Dordogne), de nombreux cuisiniers écrivains sont attendus comme Hugo Desnoyer, surnommé "le boucher des stars" pour son livre Partisan boucher à paraître le 20 octobre prochain. L'école de gastronomie française Ferrandi sera aussi présente à cette édition. Des "personnalités médiatiques" devraient aussi faire leur apparition pendant le festival, aucun nom n'a fuité pour l'instant, "on attend des confirmations, des personnalités médiatiques ont des agendas parfois complexes" explique l'adjoint à la culture avant d'ajouter "on sait la dimension que la cuisine et la gastronomie peuvent avoir sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision"

Des prix littéraires

Le prix "La Mazille" sera remis pendant ce festival, il récompensera un livre "collectif sur la cuisine, les pratiques culinaires, l'alimentation remarquable pour son contenu et/ou pour l'originalité de son approche graphique". L'année dernière, ce prix a été remis à Suzanne Chapel et Laurent Feneau pour "L'Esprit Chapel". Le prix Dame tartine sera remis par de jeunes Périgourdins de 8 à 12 ans.

Régis Marcon préside cette édition du festival à Périgueux. "La transmission" sera le maître mot du festival, lui-même a transmis sa passion pour la cuisine dans son propre établissement.

Retrouvez toutes les infos pratiques du festival sur le site internet de l'événement.