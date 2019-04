Video : la Traviata, l'opéra de Verdi donné devant 150 collégiens à Lagorce

Des élèves des collèges Roqua d'Aubenas et de Vallon-Pont-d'Arc ont assisté ce jeudi à la traviata l'opéra de Verdi. Un opéra qu'ils ont travaillé avec leurs profs de français et de musique durant l'année.

Lagorce, France

Pas simple d'intéresser des ados à l'opéra. Ce n'est pas tellement la musique qu'ils écoutent. Et pourtant leurs profs de français et de musique leur ont expliqué cet art musical si loin de leur culture et le résultat est plutôt intéressant.

Au début pour eux l'opéra c'était des gens qui criaient explique Pascal Potin leur prof de musique au collège Roqua.

Et puis il y a eux le travail de Kate Ladner et de Nicholas Todorovic. Ce couple d'artistes lyriques s'est installé en Ardèche il y a douze ans. Kate Ladner joue le rôle principal dans la Traviata, Violetta. Son compagnon est également sur scène dans le rôle du père d'Alfredo. Ils sont venus au collège pour expliquer l'art lyrique. Ils ont même donné des cours de chant aux élèves : comment placer sa respiration par exemple.

Un pari réussi

Les élèves ont écouté sans broncher l'opéra, près de deux heures de musique. Et ils ont apprécié même si parfois ils ont jugé les chants un peu forts. Il a d'ailleurs fallu réadapter l'opéra pour la petite scène de la crypte de l'église de Lagorce. Il n'y a pas d'orchestre par exemple mais un piano qui accompagne les artistes. Il y aura également des représentations pour le grand public dans les jours qui viennent mais à guichets fermés.