La Trèfle de Cabu de retour à Châlons-en-Champagne

La famille CABU a décidé de faire don de sa célèbre voiture, la Trèfle, à la Ville de Châlons-en-Champagne.

Elle sera exposée dans la cour de la Duduchothèque, l'espace dédié au dessinateur Châlonnais tué lors des attentats contre Charlie Hebdo. Son arrivée est prévue autour de la mi-mars et va nécessiter en amont quelques travaux pour "l'exposer dans les meilleures conditions" selon la municipalité.

Cabu ne savait conduire qu'une seule voiture : sa Trèfle

"Cabu ne savait conduire qu'une seule voiture : sa Trèfle, immatriculée 180-X-5, a indiqué sa veuve dans un communiqué de la Ville de Châlons. Compte-tenu de son attachement à cette voiture, il me semble tout à fait évident qu'elle revienne à la Duduchothèque de Châlons."

Le maire de Châlons Benoist Apparu estime, lui, que c'est un joli cadeau pour les Châlonnais et les visiteurs de la Duduchothèque : "C'est un grand plaisir pour la Ville de recevoir la voiture de Cabu au sein de la Duduchothèque. Elle enrichira les collections et permettra aux visiteurs de la découvrir, en plus de ses dessins."

Forte de son succès, l’exposition actuelle, « Les Présidents de Cabu » est prolongée jusqu’à la mi-mars 2023.