La triste chanson de Bourvil sur une jeune fille de Quimperlé

Les acteurs français Bourvil (D) et le chanteur d'opérette Georges Guétary interprètent en 1959 une chanson dans les coulisses du théâtre Pacifico à Paris.

Il y a la Tactique du gendarme, C'était bien (au bal perdu), les crayons... Bourvil, mort il y a 50 ans, était chanteur en plus de sa carrière d'acteur. Et parmi sa discographie, on redécouvre "la Bruyère de Quimperlé".

C'est une chanson triste où il évoque le destin d'une jeune Quimperloise, devenue prostituée à Paris.