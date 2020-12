La troisième édition de "Lumières Sauvages" illumine le parc de Thoiry

Le parc de Thoiry (Yvelines) et son festival "Lumières Sauvages" ont pu rouvrir leurs portes depuis le mercredi 16 décembre 2020. Une vraie bouffée d'air frais pour les familles invitées à découvrir les 1000 installations lumineuses proposées par les équipes du Thoiry Zoo Safari.

Les vacances de Noël appellent au rêve et à l'émerveillement, surtout avec les illuminations installées un peu partout. Mais si pouvez en profiter en pleine nature, c'est encore mieux ! La visite enchantée du parc de Thoiry met en scène les rêves du Comte de Thoiry à travers différents tableaux allant des explorateurs jusqu'aux lutins, en passant par les dinosaures ou les animaux sous-marins.

Des personnages médiévaux durant les illuminations de Thoiry. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Une promenade au cœur de la nuit

À la nuit tombée, Thoiry se transforme en safari lumineux. Au cœur du parc, les lampions brillent de mille feux. Marie est venue de Biarritz, avec son mari et son bébé de 2 ans. Elle ne regrette pas le voyage :

"On en prend plein les yeux ! Les enfants sont ravis et il fait nuit à partir de 17h donc on peut en profiter assez tôt. On s'était dit qu'on ne ferait que le tour de safari en voiture, puis on s'est laissé tenté et c'est top : _la mise en scène, les couleurs, les thématiques_... En plus, ça fait du bien de marcher, d'être dehors, avec des illuminations qui rappellent que c'est Noël. Les enfants, de 1 à 99 ans, sont ravis !"

Une caravelle illuminée dans le parc de Thoiry. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Un parcours à pied d'1,5 km et plus de 1000 personnages rayonnants : des renards, des pandas, des chevaliers, de baleines, ou même des dinosaures. Noa, 12 ans, est aux anges. Elle découvre le parc avec sa famille :

"C'est super joli... Je trouve ça éblouissant et ça me donne envie de revenir une deuxième fois !"

Des dinosaures de soie et de métal aux illuminations de Thoiry. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Sa petite sœur de 10 ans, Lou, a un endroit préféré dans le parc : "J'ai adoré le village des nains. Il y avait beaucoup de couleurs, c'était très joli et les personnages étaient vraiment réalistes."

Plusieurs mois de préparation

Un travail détaillé qui a demandé beaucoup d'heures de main d'oeuvre. Les équipes ont commencé les préparatifs depuis Avril, avec des conditions un peu particulières comme l'explique Christelle Bercheny, PDG du Groupe Thoiry :

"Les structures sont en métal et recouvertes de soie. Ce sont 15 personnes qui ont mis la main à la patte. Habituellement, ce sont des artistes chinois mais cette année nous avons dû nous adapter et nous avons été aidés par des étudiants en Beaux-Arts ou des professionnels de la couture. Ce sont eux qui ont permis que ce festival ait lieu."

Christelle Bercheny, PDG du Groupe Thoiry, à l'entrée du festival "Lumières Sauvages". © Radio France - Mathieu MESSAGE

À cause des conditions sanitaires, le parc ne peut pas présenter ses fauves et ses singes aux visiteurs. Néanmoins, les animaux et autres personnages lumineux sont aussi une belle manière de s'aérer l'esprit en cette période très particulière.

Le parc de Thoiry illuminé. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Les visites sont possibles jusqu'au 7 mars 2021 pour des entrées allant de 19 à 23 euros (safari + Lumières Sauvages).