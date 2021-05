La trottinette tout terrain électrique déboule dans la Vienne

Alexis Minguezest le directeur de trott'in France avec ses collègues poitevins spécialistes de l'évènementiel, ils viennent de lancer leur activité dans la Vienne. "Ca fait un an et demi qu'on s'ennuie un peu, on n'a plus d'activité dans l'évènementiel et du coup on a testé un jour la trottinette électrique tout terrain en vacances et comme tous les participants qui y ont gouté on est ressorti avec la banane ." Et du coup l'idée a vite germé, avec un site lancé à Vouneuil-sous-Biard et un autre sur le parc de St-Cyr à partir du 1er week-end de juin.

Une trottinette qui ne craint pas la boue. - AM

Une activité qui vise tout public, petits et grands, familles et centres de loisirs. "Tout le monde peut trouver des sensations, les "riders", les spécialistes du VTT vont chercher des chemins techniques, ou alors juste profiter d'une balade en pleine nature à plusieurs." 12 trottinettes par spot avec les moniteurs pour encadrer, et chacun peut ensuite être autonome grâce au téléchargement des parcours. Le tarif est de 25 euros de l'heure par adulte.