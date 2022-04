Présidentielle 2022 : la troupe de Saint-Martin-de-Connée attend avec impatience de remonter sur scène

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas, France Bleu Mayenne vous propose toute la semaine une série de reportages. Nous nous centrons chaque jour sur un des thèmes de cette campagne électorale. Pour notre dernier reportage, zoom sur la culture. Dans le nord du département, la troupe du Val d'Orthe anime, en temps normal, la petite commune de Saint-Martin-de-Connée. Mais cela fait maintenant deux ans qu'ils ne se sont plus produits dans le petit théâtre de la commune, à cause de la pandémie. Elle tente donc maintenant se remettre en scène.

Une remise en route difficile

Nelly appartient à cette troupe de comédiens amateurs. Elle joue depuis 1974. Sur la scène du petit théâtre, devant le canapé noir qui servait de décor pour l'ancien spectacle, elle regarde, un peu nostalgique, les 220 sièges verts de cet ancien cinéma. Ils sont vides. Pour elle, les deux dernières années n'ont pas été simples : "Le confinement est arrivé brutalement pour nous. On s'est posé beaucoup de questions : est-ce qu'on continue à répéter pour maintenir la mémoire de la pièce pour l'année d'après ? On a essayé, donc on a réappris le même texte trois fois. Sauf qu'il s'oubliait un peu. On n'était pas sûr de nous. _Franchement, j'avais des difficultés à revenir jouer sur scène_."

Nelly revient dans les coulisses du théâtre. En deux ans, presque rien n'a bougé ici, à cause de la pandémie. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le public aussi attend le retour sur scène de sa troupe. Depuis deux ans, André a été sollicité : "Ils nous ont appelés pour nous demander quand est ce que nous nous produisons à nouveau. Ils étaient même déçus, pour ceux qui avaient déjà réservé, en apprenant qu'on n'allait malheureusement pas aller jusqu'au bout de la pièce. _On a vraiment envie de repartir_."

Un rôle social

La troupe veut préparer son retour pour l'année prochaine, en préparant une toute nouvelle pièce dès le mois de septembre prochain. D'autant plus que ces comédiens amateurs ont un rôle d'utilité publique, c'est ce que pense Nelly : "La demande ici, c'est de la joie. C'est pour ça que c'est du boulevard. Les gens ne viennent pas pour entendre quelque chose comme dans les communautés de communes où il y a des grandes pièces à valeur intellectuelle. Ils veulent quelque chose de bien jouer et où ils _éclatent de rire à n'importe quel moment_."

L'objectif maintenant pour la troupe du Val d'Orthe, préparer la reprise avec une prochaine pièce du théâtre de boulevard bien sûr. L'équipe prépare aussi son avenir, en cherchant de nouveaux acteurs amateurs.