La troupe grenobloise Batukavi joue pour les Bleus avant France-Finlande à Lyon

Les tambours de la Batukavi vont résonner sur le parvis du Parc OL à Lyon ce mardi ! La troupe d'enfants de la Villeneuve à Grenoble joue pendant tout l'avant match des Bleus contre la Finlande pour les éliminatoires du mondial de football 2022.

Les jeunes percussionnistes vont faire le maximum pour plaire à la Fédération Française de Football et si c'est réussi, ils continueront d'accompagner les Bleus pendant ces éliminatoires. "Faut qu'on montre tout ce qu'on a ! Pour ne pas que le contrat passe au groupe B et pour montrer ce qu'on vaut, qu'on peut le faire jusqu'au bout !" assure Kim, 18 ans, qui dirigera le groupe. Une autre troupe est donc prête à prendre la place si la FFF n'est pas séduite par les Grenoblois.

Trois heures de spectacle pour convaincre

Pour convaincre, 20 jeunes de la Villeneuve vont devoir tout donner pendant trois heures. "On a neuf trilogies qui nous permettent de tenir 50 minutes donc on va devoir jouer le répertoire plusieurs fois" détaille Kim. "On se dit que le public n'est pas le même donc qu'ils ne vont pas remarquer. Il ne faut pas penser qu'on l'a déjà fait mais donner ce qu'on peut à chaque fois."

Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en France que de jouer pour l'équipe de France masculine de football ?

Willy, le coordinateur social de Batukavi dirigera avec Kim. "Les enfants en sont à leur 1650e représentation, elles sont toutes différentes les unes des autres mais là on a peut-être passé un palier supplémentaire" estime-t-il. Car si la troupe de la Villeneuve a déjà joué aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et pour la Coupe du monde féminine de football en 2019 (occasion à laquelle la FFF l'a repérée), Willy ne peut s'empêcher de penser : "qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en France que de jouer pour l'équipe de France masculine de football ? Sans dénigrer du tout toutes les autres équipes."

D'après lui, c'est la première fois qu'une troupe suit l'équipe de France sur toute une série de rencontres, qui plus est une troupe d'enfants. Si tout se passe bien, BatukaVi pourrait commencer à rêver d'accompagner les Bleus jusqu'au Qatar, "il est possible qu'il se passe des choses supplémentaires entre ces enfants et leurs idoles."