"La Truffe Noire à Brive, c'est emblématique" : les visiteurs se sont empressés de vider l'hôtel corrézien

La Truffe Noire fait peau neuve ! Le célèbre hôtel briviste s'apprête à vivre une grande période de travaux...mais avant ça, tout doit disparaitre ! Ce week-end, les nouveaux propriétaires organisaient un "vide-hôtel", qui a fait salle comble. Une seule journée aura suffi pour tout vendre, au lieu des deux prévues.

Repartir avec un souvenir de l'hôtel

Danielle et Marie-France sont contentes : elles ont réussi à repartir avec un petit quelque chose de l'hôtel. "Regardez, tiens, ça se trouve là : un petit bureau et un cadre. 30 euros le meuble et 10 euros le cadre, la bonne affaire !" se réjouissent les deux amies. Elles allaient régulièrement avec leur mari au restaurant de la Truffe Noire. "On ne reconnait plus rien" dit Danielle, face au rez-de-chaussée entièrement vide.

Une seule journée aura suffi pour tout vendre. © Radio France - Philippine Thibaudault

Dès 9h, les curieux faisaient la queue pour espérer repartir avec un souvenir de l'établissement, même s'il n'y avait plus de meubles floqués "La truffe Noire" pour l'attester. "Il y a des gens qui sont repartis avec une chaise parce qu'il s'était un jour assis sur cette chaise au restaurant. Ils pourront dire qu'ils ont une chaise de l'époque" explique Patrick, un brocanteur, venu donner un coup de main.

"J'ai fait les 20 ans de Sylvie Vartan avec Johnny"

André a travaillé pendant 37 ans à la Truffe Noire, comme chef de rang, puis maitre d'hôtel. Il est venu voir de ses propres yeux le "vide hôtel". "Voyez la salle en bas, j'ai fait les 20 ans de Sylvie Vartan avec Johnny" montre du doigt l'ancien maître d'hôtel. Il se souvient également d'Annie Cordy, Luis Mariano, Tino Rossi, ou encore Francis Cabrel. "Je reviendrai voir l'hôtel quand il sera refait. Parce que là, c'est très bizarre" confesse André, les larmes aux yeux.

En l'absence des nouveaux propriétaires, Iris, la réceptionniste, rassemble le peu d'objets restant à vendre et accueille les derniers visiteurs. "La Truffe Noire à Brive, c'est emblématique. C'est une institution. Les gens, je pense, sont ravis de voir que ça va être aussi rénové pour une nouvelle histoire qui va s'écrire" raconte la salarié.

C'est donc un nouveau départ pour la truffe noire. L'argent récolté lors de ce vide hôtel servira pour la toute nouvelle décoration à découvrir à la réouverture de l'établissement en septembre prochain