La Turballe : le camping associatif "Le Segréen" mise tout sur la convivialité et la simplicité

Ce camping associatif tenu par une vingtaine de bénévoles offre 32 emplacements et affiche complet jusqu'à la fin de l'été. La recette : simplicité, convivialité et prix très réduits dans un endroit calme mais sans piscine ni terrain de jeux.

En ce week-end de chassé-croisé des vacances, Bison Futé voit noir dans le sens des départs, rouge dans celui des retours. Et sur la côte, beaucoup de campings font le plein. A la Turballe, en Loire-Atlantique, le camping associatif "Le Segréen" affiche complet jusqu'à la fin de l'été. Fondé en 1965 par cinq familles du Maine-et-Loire, il est tenu par une vingtaine de bénévoles et propose 32 emplacements.

Accueillis par une haie d'honneur

Pas de piscine, ni d'aires de jeux, ni de sanitaires individuels. Ici, on se croirait revenus dans les années 1970. Mais ce que viennent chercher les campeurs, c'est avant tout la convivialité et la simplicité. Les vacanciers sont d'ailleurs souvent accueillis par une haie d'honneur. "C'est la convivialité qui nous fait faire ça, sourit Eric Tual, le gardien. On l'a fait ce matin à des gens qui sont partis en Mayenne. On est tous solidaires, ça nous fait plaisir de voir les gens arriver et surtout repartir avec le sourire aux lèvres."

Cette famille originaire d'Angers a choisi ce camping associatif en raison du calme et des tarifs très attractifs © Radio France - Léonie Cornet

Autre détail qui a toute son importance au "Segréen", le calme. C'est d'ailleurs pour cette raison que Régine passe son été ici tous les ans depuis quatre ans. "Dans les autres campings, on paye beaucoup plus cher et il y a beaucoup plus de bruit, c'est fatigant pour nous qui sommes plutôt âgés, explique-t-elle. On dépense autant quand on passe deux semaines dans un camping quatre étoiles que lorsque l'on vient deux mois ici."

Sanitaires communs pour tout le monde et pas de piscine

D'après le gardien, un emplacement d'une tente simple ici coûte 18 euros, c'est en moyenne une trentaine dans les autres campings alentours. Si ce camping est moins cher, c'est entre autre parce que tous les sanitaires sont communs, même pour ceux qui dorment en mobil home. "C'est l'heure d'ouvrir les huîtres, s'exclame Annie, penchée sur le lavabo. Elle est ici depuis deux semaines. "Ce qui me plait, c'est la convivialité et la simplicité", confie-t-elle. On se fait facilement des copains et des copines aussi."

Au Segréen, il n'est pas rare que l'ensemble des campeurs se réunissent pour prendre l'apéro. Une ambiance de colonie de vacances qui séduit dans un camping où il n'y a aucune infrastructure de loisirs, comme une piscine ou un terrain de pétanque. "Je n'ai pas besoin de piscine, moi, affirme Yvonne, retraitée. Une bonne promenade et la plage me suffisent amplement."

La formule du camping associatif fonctionne puisque le camping affiche complet jusqu'à la fin de l'été.