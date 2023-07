La tyrolienne et les balades à pédalo sont de retour pour l'été au parc Saint-Pierre à Amiens

Mini-golf, balades à pédalo, tyrolienne géante et skate park : la ville d'Amiens donne à nouveau rendez-vous aux familles cet été avec les animations du parc Saint-Pierre , qui ouvrent ce samedi 8 juillet jusqu'au dimanche 27 août.

Les animations sont destinées aux petits comme au grands, à partir de 1 an par exemple pour trois parcours ludiques, à partir de 4 ans pour le labyrinthe de filets, les trampolines, la mini-tyrolienne, à partir de 13 ans pour le skate-park et pour toute la famille avec le mini-golf, le pédalo et les traversées en canoë. En 2022 selon la ville d'Amiens, 140.000 visiteurs ont essayé les installations.

Les chiliennes font aussi leur arrivée sur la place Gambetta, accompagnées par des brumisateurs, ce samedi 8 juillet.