La tyrolienne la plus inclinée de France ouvrira le 4 juillet au col de la Faucille dans le Jura

Les Rousses, France

La tyrolienne la plus inclinée de France est désormais construite, entre le col de la Faucille et Mijoux, dans le massif du Haut-Jura. Ouverture au public prévue le 4 juillet, avec presqu'un an de retard.