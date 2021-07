La vallée des Singes retrouve son public

Pour notre reportage de l'été, France Bleu Poitou vous propose une activité de vacances pour vous, vos enfants et petit-enfants. La vallée des Singes à Romagne dans le sud Vienne est ouverte au public. Sur 22 hectares, 450 singes de 34 espèces différentes y vivent. Certains sont en semi-liberté et vous pouvez les approcher au plus près. Mais sans les toucher ! Vous pouvez aussi assister à leur "nourrissage".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des singes en semi-liberté, c'est possible ! Ils vivent à la vallée des Singes sur des petits îlots séparés par des canaux. Avec cette architecture de parc, pas de besoin de grillage pour les enfermer. On peut donc marcher au milieu des lémuriens, et ça impressionne Eliot, une dizaine d'années : " il y en a un qui dort et l'autre, il regarde. Et des fois, ils se disputent." Il préfère rester à côté pour éviter une bagarre entre les deux singes. "Tout à l'heure, j'ai essayé, mais là, ils ne se font plus la guerre", explique-t-il. Eliot aime beaucoup ce parc animalier où il a appris plein de choses sur les primates. C'est la première fois que Bruna, 6 ans environ, voit des singes. "J'aime bien quand ils font dodo, quand ils jouent, quand ils sont près de mois", analyse-t-elle.

Une super sortie

Parmi les visiteurs, il y a beaucoup de familles. Pour Stéphane, c'est l'occasion d'une belle promenade. "Il y a l'envie de ressortir aussi, avec tout ce qu'il s'est passé avec le covid, de pouvoir profiter du beau temps, des singes... _La sortie idéale_", s'enthousiasme ce père de famille.

Préserver les singes partout dans le monde

L'une des missions du parc est d'aider à préserver les singes et de sensibiliser le public. Il accueille le conservatoire pour la protection des primates, une association qui lutte pour les gorilles ou les chimpanzés et qui permet par exemple de parrainer un singe pour avoir des nouvelles régulièrement.