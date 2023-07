La vannerie, une reconversion passion pour Béryl Breuil en Sud Ardèche

Comme beaucoup de métiers d’art manuels, la vannerie est affaire de minutie, de patience et de créativité. Des qualités que Béryl Breuil a su développer pour cette nouvelle étape de sa vie professionnelle, qui vient tout juste de commencer. Après avoir appris les techniques de base pour tresser des matières végétales flexibles comme l’osier, elle pratique encore et encore pour se perfectionner et produire des paniers et corbeilles. Pour France Bleu Drôme Ardèche, elle ouvre les portes de sa maison, à Saint-Mélany, près de Joyeuse dans le Sud Ardèche, et nous montre comment elle travaille au quotidien.

Vous pouvez découvrir et acquérir les paniers et tressages de Béryl Breuil sur le marché de Saint-Mélany le dimanche, et dans deux points de vente collective, au magasin « Créatrices d’ici » à Aubenas, une boutique éphémère ouverte pour l’été et à l’épicerie de Rocles en Sud Ardèche également.

Suivez Béryl sur son compte Instagram .

📻 Ecoutez notre reportage avec Béryl Breuil

