La salle de musiques actuelles de Dijon, s'est offert Nada Surf pour faire découvrir sa nouvelle installation : deux salles de concert pouvant accueillir, 1200 et 230 personnes chacune. Et surtout des studios pour permettre des résidences d'artistes. Les travaux auront coûté 5,3 millions d'euros.

Dijon, France

La Vapeur fait peau neuve pour devenir un véritable espace de concert mais surtout de création musicale. Deux salles indépendantes permettent de proposer des spectacles différents, mais en même temps. Au rez-de-chaussée sept studios d'enregistrement permettront à la scène musicale locale et nationale de créer. A cela s'ajoute un nouvel espace dédier à l'action culturel, où des ateliers pour les scolaires seront notamment proposés.

18 mois de travaux

Un temps interminable pour son directeur Yann Rivoal, qui parait pourtant court pour l’ensemble du travail effectué, "la Vapeur est révolutionnée, s'enorgueillit-il, nous avons complètement repensé l'espace pour offrir une nouvelle expérience au public". Les deux salles sont maintenant séparées ce qui permet de proposer des concerts différents, "dans la petite salle, le club, nous pourrons pas exemple produire des concerts plus intimistes comme du jazz, et dans la grande, grâce à l'augmentation de sa capacité à 1200 place nous permet d’accueillir des artistes comme Nada Surf ce soir ou encore Etienne Daho à l'automne."

Sept studios viennent renforcer les deux salles de concert pour permettre des résidence d'artistes. © Radio France - Lila Lefebvre

L'acoustique passe avant l'esthétique

"Aucun matériaux, aucune poutre, aucune estrade n'est superflue, tout a été pensé pour garantir le meilleur son possible", explique Marie-José Barthélémy, l'architecte. La façade impressionne avec son bois noir, "on ne voulait aucune peinture, c'est du bois brûlé, mais son atout c'est surtout qu'il est imputrescible, qu'il n'a pas besoin d'être traité contre les parasites, et qu'il se consume plus lentement en cas d'incendie". C'est le plus grand bâtiment d'Europe en bois brûlé, "c'est très utilisé au Japon, mais en Europe les gens sont réticents, c'est une belle preuve d'audace de la mairie d'avoir accepté le projet !"

Le bois brûlé donne au bâtiment une atmosphère étonnante, à la fois chaleureuse et impressionnante. © Radio France - Lila Lefebvre

La qualité musicale de la grande salle devrait aussi faire mouche. "Nous avons modifié l'acoustique, avant le sol, en carrelage raisonnait, et le plafond prenait en charge l'insonorisation. Aujourd'hui nous avons préféré un sol en asphalte, qui amorti le son, c'est ce qu'on a pu constaté dans le métro parisien par exemple qui en est recouvert". La structure métallique d'origine du bâtiment a été conservée, "nous voulions aussi garder l'esprit de son passé industriel et surtout que la salle se marie bien avec le paysage".

Une attention particulière aux personnes à mobilité réduite.

L'accessibilité a été une des priorités dans l'organisation de la salle "pas facile dans ce bâtiment que l'on veut modulable", rappelle Yann Rivoal, pour ça trois ascenseurs sont en livre accès, ainsi que des estrades et des tables de bar plus basses. Mais attention n'allez pas chercher de panneaux "place réservées aux personnes à mobilité réduite", l'objectif est que les personnes en fauteuil puissent s'installer où elles veulent dans la salle, au milieu du public. "Il n'y a rien de plus discriminant que de leur dédier un espace, ils pourront utiliser les ascenseurs et les plateformes comme bon leur semble".