La vente de tissus Ferrari attire de nombreux fans de couture en Creuse

Les bras chargés de tissus, Élodie fouille entre les rouleaux d'étoffes. Cette passionnée de couture vient de Fursac à chaque fois qu'une grande vente est organisée par la famille Ferrari, comme ce dimanche 20 novembre à Saint-Vaury. "Ça dure pas six mois tellement ils tissus sont bien et peu chers, rit-elle. Et de qualité. C'est connu, tout le monde connaît la maison Ferrari."

Un peu plus loin, Dominique et Évelyne achètent un tissu blanc et vert. Ces deux soeurs sont très attachées à cette famille de marchands, bien connus en Creuse. "Notre maman nous a appris à coudre avec le tissu Ferrari, donc nous avons toujours été habituées et c'est à un plaisir de voir cette étendue de tissus, qu'on puisse se toucher comme on veut et choisir, c'est génial", expliquent-elles.

Trois vendeurs passent de client au client, mètre à la main. Et il y a du monde à servir. Jennifer Ferrari est la belle fille de la famille et elle est ravie de voir ici ses clients et clientes habituels. "Je pense que c'est nous qui avons insufflé ce goût de la couture au fur à mesure des années ici. On essaie de se diversifier, de mettre plein de choses en marche et ça prend dans notre région et on a de la chance."

Après cette grande vente, les tissus Ferrari repartent sur les étals des marchés à Boussac, Bourganeuf, Felletin ou encore Guéret.