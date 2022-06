"La Vézère à vélo" : une nouvelle voie verte pour découvrir la Dordogne

Baptisée "La Vézère à vélo", à terme cette nouvelle voie de 60 kilomètres devrait permettre de relier le nord et le sud de la vallée de la Dordogne entre Saint-Chamassy et Aubas. Le chantier de la première portion est en cours, il doit prendre fin en juillet 2023.

Une nouvelle vélo route va voir le jour en Dordogne : "La Vézère à vélo". Cette voie devrait permettre à terme de relier le nord et le sud de la vallée de la Dordogne entre Saint-Chamassy et Aubas. Pour le moment, seule la première partie de l'itinéraire est actée, entre Saint-Chamassy et les Eyzies. Démarrés il y a deux mois, les travaux de revêtement, un mélange de calcaire et d'enrobé, sont toujours en cours.

23 kilomètres le long de la rivière

"Notre projet impacte peu le paysage puisque sur les 23 kilomètres de voie verte entre Saint-Chamassy et les Eyzies, seuls 3,5 kilomètres seront créés, explique Manon Montoulieu, chargée de projet mobilité à la communauté de communes Vallée de l'Homme. Pour le reste, on s'appuie sur des portions de route, de chemins ruraux et chemins de halage le long de la rivière."

Pour traverser la Vézère entre Limeuil et Le Bugue, une passerelle sera mise en place au lieu-dit Les Courrèges. Elle sera construite cet hiver précise le président de la communauté de communes, Philippe Lagarde. Concernant l'itinéraire jusqu'à Aubas, le tracé reste à définir, les négociations avec les communes concernées et partenaires se poursuivent indique-t-il.

Un peu plus de 4 millions 300 000 euros investis

"L'idée est d'être connecté à d'autres voies, la Flow vélo qui va jusqu'à l'Atlantique par le haut du département et celle de la vallée de la Dordogne qui va jusqu'à Libourne, poursuit Philippe Lagarde. Les touristes pour passer d'un territoire à l'autre à vélo." La véloroute entre Saint-Chamassy et les Eyzies, elle, sera fin prête pour l'été 2023. Un peu plus de 4 millions 300 000 euros ont été investis dont près d'un million et demi d'euros par la communauté de communes Vallée de l'Homme, à l'origine du projet.