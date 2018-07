Auxerre, France

Les U19 de l'AJ Auxerre ont encore des images plein les yeux. Hugo retient surtout les émotions procurés par le parcours des bleus. " C'est magnifique, ils réunissent tout un pays. Tout le monde a fait la fête dans toutes les villes de France après la finale. Soulever la coupe du Monde avec son pays , c'est le rêve de tout footballeur."

Les joueurs du centre de formation de l'AJA rêvent tous de porter un jour le maillot des bleus et de disputer la coupe du monde. Le reportage de Damien Robine Copier

Et de telles émotions en tant que joueurs David compte bien y gouter un jour. "Voir des joueurs pleurer, des joueurs crier de joie, c'est des émotions qui donnent envie d'être à leur place."

Mais pour arriver au sommet, Valentin et Hugo sont conscient des sacrifices à réaliser. "Aux entrainements être toujours à 100%, donner tout sur le terrain. Toujours faire plus, travailler. Manger ce que l'on nous dit, beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents. Ne jamais sortir, avoir très peu de vacances."

Après tout est possible estime Valentin. "Pavard par exemple il est sorti un peu de nulle part. Il y a deux ans , il était dans la fan zone pour soutenir l'équipe de France. Et dimanche , il soulevait la coupe du Monde. C'est magnifique et ça nous donne encore plus envie d'y croire."

D'autant plus que deux champions du monde 1998 sont sortis du centre de formation de l'AJA : Bernard Diomède et Lionel Charbonnier. Sans oublier les Cissé, Mexes Kapo ou Sagna pour ne citer qu'eux, qui ont tous porté le maillot de l'équipe de France.