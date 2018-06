Avignon, France

Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues d'Avignon samedi entre 16h et 18h. Match de l'équipe de France oblige, les bars de la ville avaient fait le plein. Des dizaines de personnes s'étaient notamment réunies au pub O'Collins, rue de la République, pour vivre ce grand moment d'émotion. _«Tous les grands matchs comme celui-là, on les regarde dans un bar parce qu'_il y a plus d'ambiance et c'est plus sympathique», résume un client, chapeau bleu-blanc-rouge sur la tête et les yeux rivés sur les multiples écrans retransmettant le match France-Argentine, 8e de finale de la Coupe du Monde.

De rebondissements en rebondissements

Pendant deux heures les supporters ont successivement vibré, exulté, angoissé et à nouveau exulté, les deux équipes menant à tour de rôle avant que la France ne finisse par l'emporter 4-3. Au coup de sifflet final, les fans pouvaient laisse éclater leur joie.