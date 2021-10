A quoi ressemblait la vie en Côte-d'Or il y a 66 millions d'années ?

Il faut bien le reconnaitre, et c'est dommage mais "très peu de fossiles et de squelettes de dinosaures ont été enregistrés et répertoriés sur la période du Crétacé en Côte-d'Or, il y a 66 millions d'années" nous confie Arnaud Brayard, paléontologue , directeur de recherche au CNRS de Dijon et affecté au laboratoire Biogéosciences.

Mais les différentes recherches et études effectuées au fur et à mesure des années nous permettent d'affirmer aujourd'hui qu'à cette époque, la vie en Côte-d'Or ne ressemblait pas du tout à celle d'aujourd'hui. "Déjà, il faisait plus de 35 degrés, c'était un climat très tropical" nous explique Jacques Rossi, le président du club de paléontologie et de Minéralogie de Dijon.

Il nous raconte aussi qu'il y a 66 millions d'années, on a retrouvé des palmiers au dessus de Norges-la-Ville. Un climat chaud et humide, marécageux aussi. La mer est même venue recouvrir la région dijonnaise au moins trois fois.

Dessin d'un Ichtyosaure, dont des restes ont été retrouvés lors de fouilles à Talant, près de Dijon, il y a une dizaine d'années © Radio France - Annelaure Labalette

Pas de carnivores mais des reptiles pêcheurs et des végétivores

A l'époque du Crétacé, les reptiles étaient végétivores. Jacques Rossi détaille : "pourquoi des végétivores et pas des herbivores? Tout simplement parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'herbe et que dans les marécages, il y avait surtout des végétaux comme des séquoias et grandes feuilles de caoutchouc par exemple. On a retrouvé des traces de reptiles carnivores mais pas de squelettes. En revanche, on a bel et bien trouvé des morceaux d'os de végétivores."

Maquette d'un Ptérosaure © Radio France - Annelaure Labalette

Il y a 66 millions d'années, comme la mer recouvrait régulièrement Dijon, tout une faune marine s'est aussi développée. Les Ptérosores pêcheurs vivaient dans les marécages. Ils ressemblaient à des grands oiseaux avec des ailes nues, sans plumes, comme celles d'une chauve-souris. Leur tête était adaptée pour pouvoir capturer leurs proies.

Des découvertes incroyables

Jacques Rossi a les yeux qui brillent quand il nous raconte cette histoire qui remonte à il y a une dizaine d'années, à Talant, près de Dijon: "Lors d'un chantier de construction d'une maison, dans les fondations, on a retrouvé un morceau d'Ichtyosaure. Ca ressemble à une sorte d'espadon , un gros poisson avec un bec. C'est un carnivore marin et lui, il y a 66 millions d'années, il chassait les ammonites dans le coin, en Côte d'Or! On a retrouvé des vertèbres, un bout d'omoplate et quelques phalanges de cette bête" s'exclame t'il. "Alors vous imaginez, nous, au club, on était comme des gosses quand on nous a annoncé ça!"

Les restes d'un Ichtyosaure retrouvés il y a une dizaine d'années à Talant près de Dijon, sur le chantier de construction d'une maison © Radio France - Annelaure Labalette

Notre région était aussi très riche pour ces ammonites, des organismes marins, très reconnaissables avec leur forme en escargot. Si vous vous baladez dans le vignoble, dans les chemins crayeux et pierreux, vous pouvez en trouver encore aujourd'hui. Elles sont très bien conservées pour certaines.

Quelques ammonites conservées au musée de l'Orangerie du Jardin de l'Arquebuse à Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

Du côté des minéraux, dans le Morvan notamment, l'époque du Crétacé et du Jurassique ont marqué la Côte-d'Or pour leurs gemmes : Calcites, Barytes et autres Fluorites.

Des minéraux retrouvés dans le Morvan et en Côte d'Or © Radio France - Annelaure Labalette

