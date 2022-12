La vie trépidante de Brigitte Tornade, à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours

La vie trépidante de Brigitte Tornade , c’est la représentation de la bourrasque épuisante et stimulante que peut être la « vraie » vie d’une famille moderne, dans laquelle vous risquez fort de vous retrouver …

Loin des manuels d’éducation bienveillante, loin de la douce image du couple harmonieux et calme, baignant dans la compréhension mutuelle et l’écoute de leurs enfants, et encore plus loin qu’une maison témoin ordonnée et totalement sous contrôle, la famille Tornade nous offre un miroir réaliste et terriblement drôle de nos vies et de nos petits travers…

Après le succès de la série imaginée par Camille Kohler sur France Culture, Brigitte Tornade débarque à l' Espace Malraux de Joué-lès-Tours pour une unique représentation le 10 décembre à 20h30. Vous allez retrouver sur scène toute sa tribu, pour raconter leur quotidien drôle et survolté. Un spectacle dans l’air du temps et joyeusement décapant, qui met en scène la folie ordinaire de la vie de famille, à travers le marathon des journées non stop, les crises de couple, l’overdose de la charge mentale, les mesquineries de la vie de bureau et surtout, l’inéluctable burn out maternel…

Notez que "La vié trépidante de Brigitte Tornade" a reçu le Molière 2020 , de la meilleure comédie.