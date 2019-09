La Vilaine, nouvelle revue BD à Rennes

Rennes, France

Elle a failli s'appeler "Gazette saucisses", mais finalement le collectif a choisi pour titre"La Vilaine", avec le sous-titre "la revue dessinée en bande". Le collectif d'une trentaine d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, graphistes et autres scénaristes de BD publie le premier numéro de cette nouvelle revue de bande dessinée. 150 pages regroupant des histoires courtes dont la seule figurée imposée est qu'elles se déroulent dans la ville de Rennes. L'objectif de l'équipe est de sortir un numéro chaque année.

Au fil des pages, on reconnait les maisons à colombages du centre historique, les immeubles des Horizons encore les bords de la Vilaine, puisque Rennes est le décor, mais c'est la seule contrainte narrative. Au fil des histoires courtes, on passe de la science fiction, à la chronique sociale ou à l'humour, un puzzle un peu foutraque, qui réunit des professionnels et des amateurs. "Au premier rendez-vous, dans un bar rennais, autour d'une bière, on a été très surpris par le nombre de personnes intéressés par le projet" explique l'un des auteurs à l'initiative du collectif Loïc Gosset.

La une du premier numéro de la revue - Céline Guétaz

Pour financer ce premier numéro, le groupe avait lancé une contribution sur internet 500 exemplaires ont d'ailleurs déjà été pré-vendus, ce qui augure déjà qu'il y aura un deuxième numéro. La revue sera présentée aux Champs Libres à Rennes ce samedi 21 septembre, puis au festival "Pré en bulles" de Bédée ce dimanche. Elle sera disponible dans toutes les bonnes librairie dès la semaine prochaine au prix de 18 euros. 1500 exemplaires ont déjà été imprimés.