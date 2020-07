La villa Cavrois monument préféré des français ? Fin des votes ce dimanche soir

Il ne reste plus que quelques heures. Ce dimanche soir, les votes pour désigner le monument préféré des français seront clos. Depuis plus d'un mois, la France se cherche son nouveau "monument préféré", désigné parmi par un vote sur internet et par téléphone. La dernière fois que ce concours avait été organisé, c'était en 2015, et c'était le beffroi d'Arras qui avait su séduire une majorité de votants.

Cette année, les Hauts de France ont choisi l'emblématique villa Cavrois face à 13 autres monuments. Construite à Croix en 1932 sur les plans de l'architecte Robert Mallet Stevens, elle est un symbole de l'architecture moderne. Classée monument historique en 1990, elle est ouverte au public depuis 2015.

"Pendant longtemps on s'est replié sur un passé mythique, gothique ou classique, là on a la chance de pouvoir montrer un symbole moderniste de la France, il faut soutenir ce monument", explique Richard Austerlitz, le président de l'association des amis de la villa Cavrois.

Avec la crise sanitaire et l’obligation de réserver sa visite par internet, la fréquentation de la villa Cavrois est en baisse, mais si en septembre lors d'une émission sur France Télévisions le monument est désigné "monument préféré des français", l'affluence pourrait repartir significativement.

Pour voter : par téléphone au 32 45 ou par internet via ce lien