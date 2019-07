PHOTOS - La Villa Majorelle à Nancy se refait un coup de jeune

Nancy, France

L'ambiance ne correspond pas encore à la quiétude qu'inspire la Villa Majorelle. Le son des perceuses et des marteaux se fraye actuellement au milieu d'une odeur de vernis. La bâtisse est en rénovation depuis le printemps dernier et pour 11 mois au total. Un chantier d'1,8 millions d'euros qui est en phase la deuxième phase sur les trois que compte la rénovation complète du site.

Camille André, l'architecte en charge de la rénovation. © Radio France - Arthur Blanc

Bâtie sur quatre niveaux sous-sol compris, la maison doit retrouver ce qui a fait son cachet d'antan. Mais la tâche n'a pas été si facile pour Camille André, l'architecte en charge des travaux. "C'est une vraie enquête. On avait peu d'archives et c'est pour ça que l'on a travailler avec des photos anciennes et des recoupements qui nous ont permis de comprendre le lieu."

Les peintures au deuxième étage sont en train d'être restaurées. © Radio France - Arthur Blanc

Une fois les plans dessinés, c'est un vrai travail de fourmi qui se lance, notamment pour reconstituer le plus fidèlement possible les toiles qui ornaient la maison. C'est le cas de Tatiana qui est heureuse de travailler dans ce lieu mythique à Nancy. "C'est vrai que c'est une villla exceptionnelle. Se dire qu'elle va encore vivre après la restauration et qu'on va la rendre aux Nancéiens, c'est de la fierté."

L'ancienne salle à manger, en plein chantier. © Radio France - Arthur Blanc

Les travaux devraient durer jusqu'à la fin de l'année. Avant la réouverture de février, il faudra alors replacer toute la collection à l'intérieur de la villa. Une ultime phase de chantier est prévue courant 2021-2022. Il s'agira là de refaire notamment la salle de bain, la penderie et de plusieurs ateliers.