PHOTOS : La Villa une expo photo sur les Rolling Stones à Villefranche-sur-mer en 1971

Pendant quelques mois, les Rolling-Stones ont habité une somptueuse villa à Villefranche-sur-mer en 1971. Une expo propose de très belles photos de l'intimité de ce qui est alors le plus grand groupe de rock. Les habitants de Beaulieu, Villefranche et de Saint-Jean-Cap Ferrat se souviennent

En 1971 les Rolling Stones élisent domicile dans notre région. Le guitariste du groupe Keith Richard loue une maison de rêve à Villefranche, c'est la somptueuse villa Nellcôte. A cette date les Beatles se sont séparés depuis 2 ans et c'est tout simplement le plus grand groupe de Rock du monde qui s'installe chez nous pour jouer, composer, faire la fête et profiter de la Côte d'Azur

Une exposition de photo vous propose de revivre ces moments en images, 50 ans plus tard. A l'époque le photographe Dominique Tarlé vit avec les Rolling Stones dans la villa. Il en a tiré une série de photos mythiques. A cette époque une telle présence n'a laissé personne indifférent. Nous sommes allés rechercher des azuréens qui ont croisé la route des stars.

Keith Richards à la croisée des chemins (avec l'aimable autorisation de la galerie de l'instant) - Dominique Tarlé

Les Rolling Stones "ont fait danser maman!"

Jacqueline a 77 ans aujourd'hui. Ses parents tenaient une petite supérette sur le boulevard principal de Saint-Jean-Cap-Ferrat et un jour pas comme les autres elle a eu une drôle de visite à la boutique.

"Ils sont venus les Rolling Stones et ils ont fait danser ma maman. Ils sont arrivés un soir. Maman, dit "moi, j'adore danser". Et Mick Jagger, il a pris maman et ils ont dansé. Ils n'ont pas mis de musique, ils ont chanté et dansé dans le magasin. Je peux vous dire que les gens ont regardé".

Je crois bien qu'ils n'ont rien acheté, mais ça n'a pas d'importance.

"Et regardez, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils sont supers. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient gentils et simples. Et puis ils nous traitaient d'égal à égal, exactement comme on est, et ça, c'est fabuleux. C'est la seule et unique fois où on les a vus, maman était ravie".

La Villa : Salle à Manger - (avec l'aimable autorisation de la galerie de l'instant) - Dominique Tarlé

Pour les répétitions "j'avais colmaté les portes avec des matelas"

Les Stones vivent à la villa Nellcôte avec leurs compagnes et des amis. "Exile on the main Street", l'album qu'ils ont composé à cette époque deviendra célèbre. Mais pour le concevoir ils ont dû trouver des lieux pour répéter tranquillement. Ils ont alors loué le cinéma de Beaulieu géré à l'époque par André Roche.

"Ils sont venus me voir pour leur louer le cinéma, pour s'entraîner mais pas avec du public. Alors moi, je leur ai donné les clés. Ah, ça faisait du bruit. Il y a même eu quelques réclamations. J'avais colmaté les portes et mis des matelas contre les portes en bois. Ça n'a pas duré très longtemps. Comme il parlait en anglais, je ne comprenais rien, ils aimaient surtout rire.

Il y avait toujours quelque chose à se raconter qui les faisait marrer.

"Les jeunes de Beaulieu venaient dans le cinéma des Rolling Stones. Je les faisais rentrer. je faisais aussi entrer des jeunes du coin en leur disant je vous ouvre les portes mais vous restez là. Je me souviens en tout cas qu'ils sont partis en emportant les clés. Mais ce n'était pas fait exprès. Ils les avaient laissé dans la poche et comme ils ne sont jamais revenus, ils ne les ont pas envoyés. Ils m'ont envoyé un chèque... mais pas les clés" conclut André dans un éclat de rire.

Mick à moto - (avec l'aimable autorisation de la galerie de l'instant) - Dominique Tarlé

Jean Louis est revenu à la villa 45 ans plus tard

Les Rolling Stones sont connus pour avoir organisé de grandes fêtes dans la villa Nellcôte. Ils laissent la porte ouverte pour les jeunes de la région, venus de Nice, Beaulieu, ou Villefranche. Aujourd'hui encore certains s'en souviennent.

Jean-Louis se rappelle des fêtes avec les Stones. Il pense d'abord à des moments de vie très débridé. Il se rappelle des moments uniques et surtout d'une atmosphère de liberté très grande. "Les Stones faisaient souvent la fête à Villefranche, c'était canon. Mais c'était la folie. Ils étaient grave quand même. C'est vrai, nous aussi, mais ils étaient grave.

On allait espionner un peu quand il jouait au sous sol on écoutait une musique extraordinaire.

En 1971 les Stones comme les jeunes de Villefranche ont une vingtaine d'années et tout parait facile. Puis les Rolling Stones s'en vont, Jean Louis change de vie et ironie du sort 45 ans plus tard il revient dans cette même villa "C'est pour le boulot. On a refait toute la vie en peinture décoration. C'était marrant de pouvoir retravailler par la suite. C'était empreint de souvenirs. Vous êtes sur un lieu où vous êtes éclaté. Les murs, ils ont vu tout ça. Ça redevient vivant. C'est le symbole d'une époque, d'une époque folle. L'idée c'était vraiment de changer de monde. Disons qu'on y est pas arrivé." Et malgré cela la génération de Jean-Louis les couches de peinture n'ont pas totalement effacé un idéal, celui d'un monde meilleur.

Keith et Dominique Tarlé au café (avec l'aimable autorisation de la galerie de l'instant) - Dominique Tarlé

Exposition à la galerie de l'instant située au 58 rue Gioffredo à Nice du 19 mai au 19 septembre 2021