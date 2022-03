La ville d’Albi veut "municipaliser" le musée Toulouse-Lautrec qui a tout juste 100 ans

Le musée Toulouse-Lautrec est en difficulté notamment à cause de la crise du covid. Pour palier ses difficultés, la mairie a monté un dossier pour "récupérer" l’établissement qui va fêter ses 100 ans cette année.

Le musée Toulouse Lautrec d'Albi sera sans doute bientôt municipal. En tout cas la mairie a acté les début des démarches par un vote cette semaine ( lundi soir 21 mars ) en conseil municipal. Des démarches menées en concertation avec avec la DRAC (direction régionale des Affaires culturelles)

Exposition « Quand Lautrec regarde Degas » © Radio France - .

Le musée, qui fête ses 100 ans ( double centenaire de la création du musée et de la donation de la famille Toulouse-Lautrec ) va donc changer de statut. C'était jusqu'ici un établissement public local totalement indépendant. Son conseil d'administration était toutefois jusqu'ici - selon les statuts d'il y a 100 ans - présidé par le maire d'Albi. Mais la crise du covid est passée par là. Le musée a perdu 40% de sa clientèle étrangère notamment en 2021. Et il se retrouve avec un trou de plus de 800.000 euros.

En 2019, le musée a été visité par plus de 175.000 personnes. Mais ils étaient seulement 72.000 en 2020 et 85.000 en 2021. Une perte de 100.000 visiteurs qui laisse un trou de 800.000 euros dans les caisses du musée.

"Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas"

Un musée qui espère retrouver son public et pour cela, une grosse exposition est organisée au printemps ( de mai à septembre ). Elle s'intitule "Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas". Elle met en avant le regard qu'a porter le jeune Henri de Toulouse-Lautrec sur les œuvres d'Edgar Degas (1831-1917). Une trentaine d'œuvre de Degas seront présentées. Des prêts importants, provenant de grandes institutions nationales, comme le musée d’Orsay, et européennes, viendront illustrer le parcours de l’exposition et dialogueront avec le fonds du musée Toulouse-Lautrec.

Le statut très particulier du musée est en tout cas lié à son histoire et à l'histoire des Toulouse-Lautrec. En 1901, à la mort d'Henri, la famille avec un millier d'œuvre du peintre. Sa mère, la comtesse Adèle veut qu'elles soient vues et protégées. Mais le peintre n'a pas très bonne réputation. Les musées parisiens ne veulent pas de ces toiles sur les maisons closes peintes par un alcoolique. Albi, qui veut créer un musée dans le palais de la Berbie dit oui. A l'époque, c'est un pari osé. Mais la famille de Toulouse-Lautrec a aussi ses exigences. Elle ne veut pas d'un musée municipal. Elle veut que l'établissement soit indépendant pour valoriser aux mieux les œuvres d'Henri. D'où ce statut d'établissement public local avec un conseil d'administration toutefois présidé par le maire d'Albi. Le problème, c'est que ce statut n'a pas évolué depuis 100 ans. La Région notamment, qui aurait pu aider le musée, n'a jamais été associée à son fonctionnement.

C'est le Conseil d'Etat qui va devoir trancher la municipalisation du musée. La réponse interviendra sans doute vers la fin 2022 début 2023.