"Côté sanitaire, c'est adapté à la période actuelle" : les Amboisiens adhèrent au vide-maison collectif

À Amboise ce 3 avril, une soixantaine d'habitants ont ouvert leur portes aux chineurs dans l'espoir de vider leurs placards. Comparé aux brocantes, les vendeurs trouvent le vide-maison plus confortable et adapté à la situation sanitaire.

"On accumule trop !" Pour Patricia et Jean-Noël, c'était l'occasion de vider leurs placards.

Faire une brocante... directement chez-soi. Ce dimanche 3 avril, la ville d'Amboise organisait un grand vide-maison collectif pour la deuxième fois. Les maisons des participants sont recensées sur le site de la ville. Une soixantaine d'Amboisiens ont ouvert leurs portes aux chineurs.

C'est la deuxième fois que la ville d'Amboise organise un vide-maison collectif. © Radio France - Solène Gardré

L'occasion de se rapprocher des voisins

De la vaisselle, des outils, des vêtements... Patricia et Jean-Noël ont installé une table recouverte d'affaires dans leur jardin. Le couple a déménagé il y a un an à Amboise et cherchait une occasion de vider ses placards. "Car on accumule, tout le monde le sait !" rigole Patricia. "Et puis côté sanitaire, c'est plus adapté à la période actuelle. Une brocante, ça brasse plus de monde."

On se débarrasse de choses dont nous n'avons plus besoin. Si ça peut servir à d'autres personnes, on sera très contents !" - Patricia, une des participantes du vide-maison

Dans cette petite impasse, ils sont quatre voisins à participer à l'évènement. "Ca permet de se retrouver et de faire des choses ensemble", explique Véronique, qui habite depuis quinze ans dans sa maison.

Pas d'emplacement à payer

Véronique est une habituée des brocantes et des vide-greniers. Cette fois, elle s'est laissée tenter par le vide-maison. "L'avantage, c'est qu'on ne paye pas d'emplacement", note-t-elle. "Quand il ne fait pas très beau, on peut rentrer. Et puis, c'est plus vite déballé et plus vite remballé !"

La ville d'Amboise a fourni des affiches aux participants pour signaler leur maison. © Radio France - Solène Gardré

Un peu à l'écart du centre-ville, la rue reste ce matin-là un peu calme en visiteurs. "Pas grave, on aura passé un beau dimanche", conclut Bruno, un autre voisin. La ville d'Amboise organisera à nouveau un vide-maison à l'automne prochain. Il faudra s'inscrire au préalable auprès du service commerces de la ville.