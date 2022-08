La ville d'Avignon retrouve deux de ses quatre piscines de proximté dés ce mois de Septembre

Les piscines Stuart Mille et Pierre Reyne retrouvent leurs habitués ce premier septembre , les piscine Jean Clement et Chevalier de Folard resteront fermées car en travaux ou en préparation de travaux de rénovation à venir.

La fermeture estivale des quatre piscine de quartier avait été justifiée par la ville à la fois pour des raisons de préparation de son vaste programme de rénovation et d'extension de ces équipements mais aussi face au coût croissant de l’énergie. Le public était alors invité à se rendre au Stade Nautique en juillet et Août.

La piscine Jean Clément est toujours en travaux , elle bénéficie du plan "Avignon Ambition Piscine" pour "remettre aux normes le parc aquatique et améliorer le confort des usagers tout en maîtrisant l'énergie et les coûts de fonctionnement " . Sa réouverture assortie donc d'une extension et de nouveaux équipements est prévue dans le calendrier pour le mois de mars prochain. La piscine Chevalier de Folard vers la rocade entrera en travaux à la fin de l'année mais reste fermée pour déménager le mobilier et mener les préparatifs précise la mairie d'Avignon . La piscine Pierre Reyne sera à son tour en travaux de rénovation fin 2023.