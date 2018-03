Avignon, France

Cécile Helle, la maire d'Avignon veut rendre gratuits tous les musées de la ville. La mesure doit être votée ce mercredi soir en conseil municipal, pour entrer en vigueur au 20 avril.

Actuellement, seuls deux sites ont leur entrée libre : le musée Requien et le palais du Roure. Dijon et Rouen ouvrent déjà librement leurs portes au public, et ils l'affirment, à chaque fois, les visiteurs ont été beaucoup plus nombreux.

En moyenne, la mairie enregistre 100.000 entrées payantes par an aux musées Lapidaire, Calvet, Petit Palais. C'est bien loin des 600.000 visiteurs du palais des papes !

La maire d'Avignon envisage de proposer plus d'animations au sein de ses cinq musées avec pourquoi pas des thèmes communs : des ateliers ou des visites découvertes même parfois très courtes entre midi et deux...

Une fois que l'on attire les visiteurs, il faut aussi leur donner envie de revenir et d'en parler autour d'eux : La meilleure des publicités pour la culture selon Cécile Helle.