La ville d'Epernay prête à retrouver ses Habits de lumière ce vendredi pour une 21e édition

La ville d'Epernay inaugure la 21e édition des Habits de lumière ce vendredi après une année d'absence en raison de la crise sanitaire. Les visiteurs pourront notamment profiter de ses animations lumineuses tout au long de l'avenue de Champagne.

L'évènement a été adapté pour conserver la magie de la fête en garantissant la sécurité sanitaire du public : le passe sanitaire sera contrôlé pour accéder à l'évènement et le port du masque est obligatoire, sauf pendant les moments de dégustations.

La ville maintient ses deux soirées festives qui mettent en lumière l’avenue de Champagne et les grandes maisons qui ont fait sa réputation. Seule bémol cette année : l'absence de parade dans la rue. Il y aura en revanche les traditionnels spectacles de projections lumineuses sur les façades de l'hôtel de ville et du musée du vin de Champagne à partir de 18h les vendredi et samedi.

Cette année, la ville inaugure une installation lumineuse inédite sur la façade du lycée Stéphane-Hessel : des personnages prennent vie grâce à des séquences d’allumage qui recréent une impression de mouvement.

De nombreuses maisons de champagne ont agrandi leurs espaces de réception à l'extérieur quand elles les pouvaient, et limitent l'accès aux bars à champagne à un nombre maximal de personnes en même temps : « C'est quand même toujours mieux que de ne rien faire ! » commente Annaëlle Bergère, responsable du site de l'avenue de Champagne pour la maison André Bergère.

« Ce sera différent c'est sûr, mais je pense que la ville a fait en sorte de proposer un très bel évènement. On fera en sorte de faire respecter les mesures pour que tout le monde puisse venir et se sente en sécurité » abonde Emmanuelle Vautrin, responsable de l'œnotourisme et de l'évènementiel pour la maison Leclerc-Briant.

Chaque année, les Habits de lumière attirent en moyenne un peu plus de 10,000 visiteurs par jour.

La programmation complète est à retrouver sur le site de la ville d'Epernay.