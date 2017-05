La ville d'Orléans se lance dans le désign urbain : un 1er O inauguré ce matin

La ville d'Orléans a désormais son symbole : une sculpture en forme de O inaugurée ce matin sur la Place du Martroi. D'autres O et d'autres sculptures seront bientôt installés en centre ville.

Après Amsterdam, New York, Lyon ou encore Nice, Orléans vient enfin de trouver son symbole urbain. Une sculpture en forme de O inaugurée ce jeudi matin sur la Place du Martroi, tout près de la statue de Jeanne d'Arc. Cette oeuvre en métal, de 3 mètres de haut et en 3 dimensions, a été conçue par l'artiste orléanais, Jean Dubrana. Elle est censée devenir un vecteur de rayonnement. Les Orléanais et les touristes pourront se prendre en photo devant et même grimper au coeur du O.

C'est un élément qui doit identifier Orléans, le Maire Olivier Carré

Pourquoi ce O et pourquoi de cette couleur ? La réponse d'Olivier Carré Copier

7 autres O seront installés cet été Place de Loire, un autre est prévu devant le Jardin des Plantes, le long de la Nationale 20. Pour Olivier Carré, le Maire d'Orléans, " l'objectif est d'investir l'espace public". D'autres projets sont en cours de réalisation.

Bientôt des sculptures témoins partout dans le centre ville Copier

Mais, comme tout, l'art a aussi un coût !! Entre la conception et la construction par une entreprise locale, la ville a dépensé 16.000 euros pour son 1er O, désormais visible Place du Martroi. Pour ceux qui auraient déjà de mauvaises pensées, sachez que l'oeuvre a été recouverte d'une peinture anti- tags.