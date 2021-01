La ville de Bourges se propose d'expérimenter la réouverture des lieux culturels

Quand pourront rouvrir les lieux de culture ? Difficile de donner une date alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit et obscurcit l'horizon. Le maire de Bourges, Yann Galut a écrit à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour lui proposer d'expérimenter une réouverture des lieux culturels.

Manifestation du monde de la culture à Paris pour protester contre la fermeture des lieux culturels à cause de l'épidémie de Covid-19.

La Covid-19 a coupé la voix des lieux de culture, et pour l'instant, difficile de dire à quel moment ils pourront retrouver leurs publics. De nombreux acteurs culturels estiment que la fermeture des théâtres, cinémas, musées, cabarets... n'est pas juste et justifiée, puisque ces lieux ont prouvé, dès le début de la pandémie, qu'ils pouvaient mettre en place des protocoles sanitaires adaptés à la situation.

Echelonner les réouvertures ?

A Bourges, la municipalité est bien consciente des difficultés des professionnels et se propose de servir de lieu d'expérimentation pour une réouverture progressive des lieux culturels. Dans un courrier adressé à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et reçu ce dimanche 17 janvier par l'AFP, le maire socialiste de Bourges propose que sa ville serve de site d'expérimentation pour la réouverture des lieux culturels. "Nous pourrions retenir votre proposition d'un échelonnement (de ces réouvertures) : musées et monuments, cinéma puis spectacle vivant", poursuit Yann Galut qui estime que Bourges a des atouts pour cette expérimentation : "La Ville de Bourges a l'avantage de pouvoir présenter la diversité des secteurs culturels : musées, monuments historiques, espaces d'art contemporain, lieux de spectacle vivant ou dédié aux musiques actuelles ; sous statuts municipaux, associatifs ou EPCC (établissement public de coopération culturelle)"

Les acteurs culturels prêts à revoir les protocoles sanitaires

Yann Galut ajoute que "les responsables de (ces) structures se sont dit prêts à reprendre les protocoles mis en œuvre à la fin du premier confinement et à les étayer". Mercredi prochain, la ministre de la Culture a prévu de faire un point d'étape sur la situation et la réouverture des lieux culturels. D'ici combien de temps ? Difficile de s'avancer. Il y a quelques jours, Roselyne Bachelot avait estimé qu'il serait "totalement irresponsable" de fixer une date. (Avec AFP)