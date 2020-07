La ville de Brest promet un été "convivial" malgré l'annulation des grands événements

En dépit de l'annulation des fêtes maritimes internationales, du feu d'artifice du 14 juillet et des Jeudis du port, la ville de Brest a dévoilé jeudi son programme d'animations estivales. Une offre totalement repensée pour respecter les consignes sanitaires.

Difficile de ne pas y penser : ce vendredi 10 juillet devait marquer le début de Brest 2020, des fêtes maritimes internationales reportées (à 2021 ou 2022) pour cause de crise sanitaire. 700.000 visiteurs étaient attendus, et 21,5 millions d'euros de retombées économiques pour le pays de Brest. Privés aussi de leurs Jeudis du port et du feu d'artifice traditionnellement tiré le soir du 13 juillet, les Brestois vont-ils s'ennuyer cet été ? La municipalité assure qu'il n'en sera rien.

200 animations

Confrontée à des règles sanitaires drastiques, la mairie a dû réinventer son offre estivale, baptisée "Voyagez à Brest cet été". Elle a imaginé près de 200 propositions artistiques, culturelles ou sportives en format réduit, disséminées dans l'ensemble des quartiers.

Déambulations de fanfares, danse de rue, spectacles itinérants, contes, balades éducatives, ateliers, plage sportive, cinéma en plein air... De nombreuses possibilités à découvrir en famille ou entre amis, au hasard d'une promenade, ou en réservant à l'avance. Le programme sera fréquemment réactualisé sur le site de la ville.

Une contre-programmation qui a le mérite d'exister, même si elle aura du mal à combler le vide laissé par Brest 2020 ou les Jeudis. Mais comme le reconnaît Fortuné Pellicano, "on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable."